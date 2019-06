Anklage: Aushilfe (17) betäubt und vergewaltigt

Einem türkischen Gastronom (50) droht eine Gefängnisstrafe: Ihm wird Vergewaltigung vorgeworfen. Laut rechtskräftiger Anklage betäubte er eine Jugendliche auf hinterhältige Weise und verging sich in einer Bar in Salzburg an ihr. Er soll der Aushilfskellnerin unbemerkt K.o.-Tropfen ins Getränk gemischt haben. Doch er leugnet bisher.