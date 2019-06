Bei EuroPride: Aufstand gegen Zensur auf Facebook

# Sex-Positive versus Facebook-Zensur

Basierend auf der ausufernd interpretierten US Amerikanischen FOSTA-SESTA Gesetzgebung bannen automatisierte Bots auch auf Facebook jegliche Form der Nacktheit in Bereichen wie Kunst, Bildung, Tantra oder Sport, die „Krone“ berichtete. „Eine Unterscheidung zwischen Nacktheit und Pornographie wird nicht mehr vorgenommen - es wird einfach alles was Nacktheit umfasst zensuriert. Somit wird die persönliche Meinungs- und Kunstfreiheit massiv eingeschränkt und Vereinen, Personen oder Unternehmungen wird die offene Kommunikation über sexuelle oder erotische Inhalte in sozialen Medien verwehrt“, so Reinhard von der Schwelle Wien.