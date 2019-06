Streit um Toiletten mit Pinsel samt Farbtopf

Dass die mobilen Toiletten just vor dem Fenster des Jugendtreffs platziert worden waren, hatte den Oppositionschef zusätzlich in Rage gebracht. Die deftige Antwort auf seine heftige Kritik fand Amon Anfang Mai dann vor seinem Haus: Unbekannte hatten in großen Lettern „Dixidepp“ auf die Fahrbahn gepinselt. Mit der Forderung, die wenig schmeichelhafte Botschaft entfernen zu lassen, blitzte der SP-Politiker bei Bürgermeisterin Angela Baumgartner jedoch ab. Für die VP-Nationalrätin handelt es sich nämlich um Brauchtum: „Das ist ja nur ein Maistrich.“ Das lässt der Betroffene nicht gelten: „Diese werden in der Nacht zum 1. Mai gezogen, vor meiner Tür wurde aber erst später herumgeschmiert.“ Und: „Ich bin nicht wehleidig, aber das geht doch ein bissl zu weit.“ Amon will nun selbst versuchen, den Schandfleck zu entfernen.