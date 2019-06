Salzburg war bei der Matura Mathe-Schlusslicht

Die gute Nachricht: Bei der diesjährigen Mathematik-Zentralmatura fielen deutlich weniger Salzburger durch als im Vorjahr. Die schlechte: Es waren nirgendwo in Österreich so viele wie in Salzburg. Die Zahlen: 7,6 Prozent aller AHS-Schüler in Stadt und Land erhielten auf ihre Mathe-Matura ein „Nicht genügend“ – bundesweit waren es nur fünf Prozent. Die meisten „Sehr gut“, nämlich 10,7 Prozent, gab es übrigens in Oberösterreich