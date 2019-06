Die coolsten Kleidertausch-Partys in Wien

#Fesch‘kleidertauschbörse

Bereits zum 18. Mal findet der Feschmarkt in Wien vom 14. bis 16. Juni in der Ottakringer Brauerei statt. Coole heimische Jungdesigner präsentieren ihre Waren. Es gibt Essen, Musik und Unterhaltung. Am 15. und 16. Juni gibt es in der Kunsttankstelle Ottakring aber auch die Fesch‘kleidertauschbörse. Die mitgebrachte Kleidung wird vor Ort abgewogen. Für jedes mitgebrachte Kilo bekommt man einen „1 Kilo Bon“. Davon kann man sich also einen Kilo neue Kleidung aussuchen. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro - egal ob man einen Kilo oder maximal drei Kilo tauscht. Die Bons gelten an beiden Tagen. Wer also am Samstag nur einen halben Kilo findet, kann am Sonntag nochmal vorbeischauen. Ebenfalls getauscht im Prinzip 1:1 werden Bücher, Pflanzen, Spiele und Platten.

Wo: 16., Grundsteingasse 45-47