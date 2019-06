Im TV: Österreicher zum Flirten auf Mallorca

In der ersten Folge heißt es für die vierköpfige Familie Prosa aus Klagenfurt sowie Busenfreundin Manuela erstmals Kofferpacken. Bisher war es ihnen aus finanziellen Gründen nicht möglich, auf Urlaub zu fahren. Doch das soll sich nun ändern. Aber wo geht es eigentlich hin? Die fünf Wahlkärntner träumen von Sonne, Strand und Meer. Als sie am Flughafen das Reiseziel erfahren, ist die Verwirrung allerdings groß. „Tansania, wo ist denn das?“, will Reiseneuling Nicole wissen, bevor sie in den Flieger steigt. Die Begeisterung hält sich bei Nicole, Marcel, Florian, Michael und Manuela jedoch in Grenzen, als die Gruppe in Tansania landet. Auch wenn sie von den Massai herzlich begrüßt werden. Kein Strom, kein WLAN und besonders die stolz präsentierte Buschtoilette sorgen für einen Kulturschock, der tief sitzt. „Das ist ein Plumpsklo. Ich möchte wieder nach Hause“, sagt Nicole. Ob sich die Urlaubsneulinge dennoch auf das Land und seine Kultur einlassen können?