„Ich gebe Menschen die Lebensqualität zurück“

Nikolaus Kerbl hat einen wahrlich außergewöhnlichen Beruf. Er ist so selten, dass er der Einzige ist, der ihn in Wien ausführt: Augenprothetiker. Er stellt künstliche Augen aus Glas oder Kunststoff her. „Mit meinem Beruf kann ich Menschen etwas sehr Gutes tun, weil sie durch das Tragen eines Glasauges wieder normal am Leben teilnehmen können“, sagt Nikolaus Kerbl beim City4U-Besuch in seinem Institut.