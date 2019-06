Rammbock-Einsatz der WEGA nach Randale in Wohnung

Einsatz der Polizei am Montagabend im Wiener Bezirk Donaustadt: Nachdem mehrere Glasflaschen aus dem Fenster einer Wohnung geflogen und am Gehsteig unter lautem Geklirr in Tausende Splitter zerborsten waren, alarmierten Zeugen die Exekutive. Da zunächst unklar war, was die Beamten in den Räumlichkeiten erwartet, wurde auch vorsorglich die WEGA hinzugezogen, die mit einem Rammbock anrückte - und ihn auch einsetzte.