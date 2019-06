Automat bescherte Geldregen in U-Bahn-Station

Ein Banknoten-spuckender Geldautomat - wer hat noch nicht davon geträumt, dass das Gerät beim Abheben ein wenig mehr hergibt, als vom Konto abgezogen wird? Ein äußerst kurioser Fall ereignete sich vor wenigen Tagen in London: Es wirkte fast so, als hätte ein Kunde den Jackpot geknackt - ein Schein nach dem anderen flatterte in einer U-Bahn-Station zu Boden. Während der Kunde amüsiert die Scheine mit dem Fuß zusammenkehrte, passte ein Wachmann mit Argusaugen darauf auf, dass niemand sich mit ein paar Scheinen aus dem Staub machen konnte.