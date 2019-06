Nach Sturm: „4,3 Millionen neue Bäume sind nötig!“

Die Schäden, die Sturmtief „Vaia“ angerichtet hat, gehen in die Millionen und treffen nicht nur die 587 Waldbesitzer, sondern alle, denn in Oberkärnten sind die Schadflächen zu 85 Prozent in den Schutzwäldern zu finden! „Diese schützen Infrastruktur, wie Straßen, Eisenbahn und natürlich auch Wohnhäuser“, so Agrarlandesrat Martin Gruber bei einem Lokalaugenschein in Mallnitz.