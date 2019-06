Jetzt rollt erste Hitzewelle über den Osten hinweg

Schon am Pfingstmontag sollte man ein kühles Getränk in unmittelbarer Griffweite haben und sich von einem schattigen Plätzchen besser nicht allzu weit entfernen. Von Salzburg und Kärnten in Richtung Osten klettert die Thermometermarke bereits auf über 30 Grad. „Schuld“ daran ist subtropische Warmluft aus Nordafrika, die fleißig nach Österreich strömt. Bis zu 33 Grad können etwa im Traunviertel und im Mostviertel erreicht werden, so die Prognose der Ubimet. Doch auch in der Nacht muss man wohl vergeblich auf merkliche Abkühlung warten - denn die ersten Tropennächte, also Nächte mit einem Tiefstwert von über 20 Grad, stehen uns ebenfalls bevor.