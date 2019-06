Fühlen Sie sich in Lehen jetzt noch sicher?

Eiskalt erschoss ein Albaner am Dienstagabend mitten in Lehen, im kleinen Gastgarten der „Cafe Bar Lounge Focus“ in der Ignaz-Harrer-Straße 38, den 46-jährigen gebürtigen Bosnier Samir H. Er feuerte noch ein zweites Mal und traf dessen Sohn Dzenis H. (24). Dieser erlitt einen Oberschenkeldurchschuss und liegt noch im Spital. Es war bei weitem nicht die erste Bluttat in Lehen. In der Nacht zum Samstag etwa kam es zu einem neuerlichen gefährlichen Vorfall. Drei Türken gerieten in Streit, prügelten sich auf offener Straße. Einer der Männer warf eine Glasflasche nach den Kontrahenten. Die Polizei musste ausrücken.