MTB-Ass gibt vor Hitzeschlacht Einblick in Alltag

900 Stunden am Rad

Heuer gab der 38-Jährige der „Krone“ vorm Start Einblicke in seinen Sportler-Alltag. Eindruck: Trotz Ehefrau und zwei Kids (8 und 13) ist sein Leben ganz aufs Biken ausgerichtet. „Ich sitze 900 Stunden im Jahr am Rad. Das Leben ist an den Sport angepasst“, sagt der Niederösterreicher, der 2006 Olympia-Sechster war. Nachsatz: „Aber meine Familie und ich kennen es ja gar nicht anders. Ich bin kein fanatischer Rad-Vater, aber meine Kinder leben den Sport mit.“