Bub (9) stürzte auf dem Schafberg 40 Meter ab

Der Bub war mit seinen Eltern auf einem markierten Weg im Bereich der Burggrabenklamm im Gemeindegebiet von Sankt Gilgen unterwegs. Plötzlich verlor er auf dem Wandersteig das Gleichgewicht, stürzte und fiel in weiterer Folge 40 Meter weit über eine steile Böschung, die schließlich in eine senkrechte Felswand überging. Am Ende landete im Bett des Burggraben-Bachs.