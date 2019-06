Wohnungs-Leerstände stehen in der Kritik

FP akzeptiert keine Lockerung der Gesetze

Anschober richtet deshalb an Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und Haimbuchner den Appell zur Lockerung der strengen Förderkriterien. In Vertretung von Haimbuchner stellt der freiheitliche Wohnbausprecher Herwig Mahr klar: „Die Leerstände in den genossenschaftlichen Wohnungen haben ganz unterschiedliche Gründe, welche die Wohnbaupolitik nicht zu verantworten hat. Mit der Zugangsbeschränkung für Drittstaatsangehörige hat das ebenso wenig zu tun!“