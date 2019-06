Neumarkts Bürgermeister plant Sportplatz-Rochade

Es ist eines von vielen Projekten die Neumarkt in den kommenden Jahren realisieren will: Eine neue Sportanlage. „Das Projekt ist aber noch in der Entwicklung“, sagt Bürgermeister Adi Rieger (ÖVP). Mögliche Standorte werden noch genau analysiert. Das Areal des derzeitigen Sportplatzes soll dann für Einfamilienhäuser und Wohnungen platz bieten – nicht zu groß und hochwertig wie Rieger betont. Ein Problem: Die zwei engen Zufahrten. „Zumindest eine müsste vorher entschärft werden“, ist sich der Stadtchef sicher.