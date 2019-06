55% der Jugendlichen wollen mehr Familienzeit

Großer Druck für Familien

„Wenn am Abend müde Kinder auf gestresste Eltern treffen, gibt es ein großes Konfliktrisiko“, so Hattinger. Es lastet viel Druck auf den Familien. „Die klassischen Großfamilien gibt es fast nicht mehr und die Eltern haben die Befürchtung, den hohen Erziehungsstandard nicht gerecht zu werden“, so Hattinger weiter.