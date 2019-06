Gutes Zeugnis für unser Land

In den ersten fünf Monaten des Jahres betreute die Wirtschaftsagentur des Landes, Ecoplus, gleich 53 Betriebsansiedelungen bzw. Erweiterungsprojekte. „Das brachte 800 Arbeitsplätze“, berichtet Landesrätin Petra Bohuslav. Bei internationalen Firmen ist die Zufriedenheit besonders hoch. Woran das liegt? 67 Prozent nannten laut einer Studie von Ex-Ministerin Sophie Karmasin die gute Lage - gemeint ist damit wohl die Nähe zu Wien. Die Verkehrsanbindungen rangieren unter den Gründen für die Standortwahl zwischen Enns und Leitha mit 42 Prozent an zweiter Stelle - gefolgt von den günstigen Immobilienpreisen, die für 35 Prozent die wichtigste Rolle spielen. Dieses gute Zeugnis sei ein Ansporn, so Bohuslav, bringe gleichzeitig aber auch eine hohe Verantwortung mit sich. Und dieser will man vor allem mit den Wirtschaftsparks der Ecoplus auch Rechnung tragen. Unternehmen finden hier nicht nur Unterstützung bei Förderansuchen, sondern auch Wegweiser durch Behördernverfahren. „Heuer und im nächsten Jahr werden wir in die Areale kräftig investieren, auch Technologie- und Forschungszentren ausbauen“, heißt es. Dafür sind bis Ende 2020 stolze 71 Millionen Euro vorgesehen.