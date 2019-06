Eisberge sollen Kapstadts Wasserkrise lösen

Jährlich brechen in Antarktis 140.000 Eisberge ab

Die Idee klingt einfach: Jedes Jahr brechen in der Antarktis rund 140.000 - mehr oder weniger große - Eisberge ab und treiben durch den Südlichen Ozean. Mithilfe von Satelliten sollen diese Eisriesen lokalisiert werden, Sonar- und Radarscans sollen bei der Auswahl helfen. Anschließend soll ein passender Eisberg eingefangen und an den Zielort geschleppt werden. In den Eisberg soll dann eine Mulde gegraben werden, in der sich das geschmolzene Wasser sammelt. Dieses soll dann in Tanker gepumpt, mit diesen den Hafen von Kapstadt transportiert und in das Trinkwassernetz der Stadt eingespeist werden.