Traktor brachte historische Brücke zum Einsturz

„Ein 24-jähriger Mann aus Maria Saal lenkte am Donnerstag gegen 14 Uhr einen Traktor auf dem Museumweg in Richtung Sportplatz Maria Saal. Auf Höhe des Freilichtmuseums streifte er mit dem am Traktor montierten Frontlader eine historische hölzerne Fußgängerbrücke und brachte diese über dem Traktor zum Einsturz“, so ein Polizist.