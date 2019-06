Für Profi-Einbrecher klickten die Handschellen

Ein in seiner kroatischen Heimat und in Deutschland einschlägig vorbestrafter 38-Jähriger verübte in den Jahren 2013 bis 2016 in Österreich zwei Einbruchsdiebstähle auf Baustellen sowie zwei Diebstähle und war an drei organisierten Ladendiebstählen, bei denen Toilettenartikel in großem Ausmaß gestohlen wurden, beteiligt.