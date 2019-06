„Schwedenbombe“ als Leithammel für die Eisbullen

Ein Center wurde gesucht, ein universell einsetzbarer Flügel ist es geworden: Die Bulls besetzen mit Routinier Bud Holloway ihren letzten Platz im Sturm. Der 31-jährige Kanadier gilt als Leithammel, spielte seit 2011 bis auf ein Amerika-Jahr in Europas Topligen. Davon die letzten drei Saisonen (gesamt sechs) bei Skelleftea in Schweden. Wo er zwei Meistertitel (2013 und 2014) holte, in 350 Partien beachtliche 272 Scorerpunkte - 103 Tore und 169 Assists - sammelte.