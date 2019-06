Schneereicher Sommer: Verspätung bei Almauftrieb

Tourenskier muss sich Helmut Ortner anschnallen, wenn er hinauf zur Wolayersee Schutzhütte will. „Dort liegt noch immer meterhoch Schnee“, so der Lesachtaler, der mit schwerem Gerät die Straße räumen lässt. Mit einer Woche Verspätung will Ortner am 15. Juni in die Sommersaison starten.