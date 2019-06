Wohnung als Drogenbunker zur Verfügung gestellt

Im Herbst des vergangenen Jahres ging der Polizei in Linz ein Drogenring ins Netz. Dazu gehörte auch der Angeklagte. Er hatte seine Wohnung als Bunker zur Verfügung gestellt. Ein Mittäter (59) - er muss sich heute, Donnerstag, in Linz vor Gericht verantworten - hatte dort 36 Kilo Cannabiskraut und fünf Kilo Kokain, die er aus den Niederlanden nach Österreich geschmuggelt hatte, eingelagert und für den Verkauf vorbereitet. Der Angeklagte am Mittwoch, der auch selbst Drogen verkauft haben soll, wurde zu dreieinhalb Jahren Haft (nicht rechtskräftig) verurteilt.