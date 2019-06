Der Disput der Rektoren war hart, aber herzlich

Lehnert will von den aktuell drei übergreifenden Forschungsschwerpunkten die Themen Europa und Neurowissenschaften beibehalten. Statt des Konglomerats „Krebs, Allergien und Bio-Nano“ will er zwei neue Schwerpunkte, die sich zum einen mit Biomedizin und zum anderen mit Digitalisierung beschäftigen. Beim ersten Thema will er mit der Paracelsus Medizinischen Privatuni (PMU) kooperieren, beim zweitem mit dem Mozarteum: „Digitalisierung ist in der Kunst ein großes Thema.“