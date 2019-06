China startet Rakete von Schiff aus ins Weltall

China hat in der Nacht auf Mittwoch erstmals eine Rakete von einem Schiff aus ins All gestartet. Die Rakete vom Typ „Langer Marsch 11“ hob mit sieben Satelliten an Bord von einer Plattform auf einem Frachtschiff im Gelben Meer ab, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. In Chinas Medien war von einem Meilenstein in der Entwicklung des chinesischen Raumfahrtprogramms die Rede.