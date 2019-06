Das kunterbunte Match3-Spiel Garden Tales entführt Dich in einen wunderschön angelegten Garten. In über 700 spannenden Levels kombinierst und sammelst Du Blumen, Früchte und Pilze. Je mehr Blumen und Früchte der selben Art Du kombinierst, umso coolere Extras erhältst Du, Dir das Spiel erleichtern. Hilf dem Gartenzwerg Willy dabei, die Beete akkurat und frei von Unkraut zu halten. Entferne Eis, Pfützen, Steine und anderen Unrat, sammle Obstkörbe ein oder gehe mit Deinem Spaten auf Schatzsuche. Doch hüte Dich vor den Maulwürfen, sie ruinieren Dir den ganzen Garten! Schließe die täglich wechselnden Missionen ab oder absolviere die tägliche Herausforderung, um zusätzliche Münzen und Extras zu verdienen. Spiele Garden Tales jetzt kostenlos und der ohrwurmtaugliche Soundtrack und die spannenden Levels werden Dich so schnell nicht wieder loslassen.