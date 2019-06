Urban Gardening: Die schönsten Plätze der City

Für jene Menschen, die am Land wohnen, ist es selbstverständlich. Für die Großstädter mittlerweile aber auch: Gartenarbeit. Durch die zahlreichen Urban-Gardening-Projekte in Wien entstehen nicht nur neue Grünflächen, die helfen, die kommende Hitze im Sommer etwas erträglicher zu machen, sondern auch Gemeinschaftsgärten, in denen buntes Obst und Gemüse angebaut und geerntet wird. Wer jetzt auch Lust bekommen hat, Schaufel und Schere in die Hand zu nehmen - City4U weiß, wo die schönsten Urban Gardens in Wien zu finden sind.