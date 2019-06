Neuer Urlaubstrend: Glamping statt Camping

Europa eignet sich mittlerweile hervorragend für Glamping-Urlaube. Die Länder bieten spannende und luxuriöse Behausungen an, die wirklich einzigartig sind. So gibt es auf der Zugspitze Schlaffässer auf dem Berg, in Griechenland Blockhütten am Strand, in Österreich riesige Baumhäuser in zehn Metern Höhe und in Dänemark beheizbare Jurten.