Vier Jahreszeiten in Schwarzweiß: „Skim“

Im Zeitraum vom 1. bis zum 16. Juni hat Wien dieses Jahr die Ehre Gastgeberin der EuroPride zu sein. Diese pan-europäische LGBTIQ-Pride-Veranstaltung kommt nicht nur in bunten Farben, sondern auch mit schönen und spannenden Events wie dem EuroPride Run, dem Pride Village vor dem Wiener Rathaus und der Regenbogenparade auf der Wiener Ringstraße am 15. Juni. City4U hat die Highlights hervorgehoben.



“Mein Herz fühlt sich an wie ein Stück Kreide, das mir quer in der Kehle sitzt“

Mariko Tamaki und Jillian Tamaki sind die zwei kanadischstämmigen Künstlerinnen hinter so erfolgreichen Graphic Novels wie „Ein Sommer am See“ und „Skim“. Sowohl in ihren gemeinsamen- wie auch ihren einzelnen Werken verbinden die Beiden oft feministische Grundthemen mit Fragen nach der eigenen Identität.



„Skim: Das ist das Tagebuch von Kimberly Keiko Cameron (genannt Skim)“ befasst sich im großen Rahmen mit Gruppenzwang, Cliquen und Sexualität. Aber auch Themen wie geistige Gesundheit werden forciert. Jillian, die hierbei die Illustratorin war, wurde von der japanischen Kunstform ukiyo-e inspiriert. Grob übersetzt würde es soviel wie „Bilder der fließenden Welt“ heißen, etwas das durchaus nach der Lektüre von „Skim“ Sinn ergibt. So wird uns die Geschichte des jungen Mädchens weniger als zusammengeklappter Wälzer präsentiert, mehr als Tagebuch. Wo Sprechblasen sein könnten, stehen Einträge und wo Dialoge sind verschwinden Wörter. Ein faszinierender Ausflug zwischen zwei Buchdeckel.