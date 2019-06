Wir alle machen Fehler und werden schuldig

Unsere Versuche, gut und gerecht zu sein, sind immer begrenzt. Das ist es, was der Pharisäer übersieht. Er ist nicht scheinheilig; er ist wirklich heilig, denn er bemüht sich, sich an Gottes Gesetze zu halten. Aber sogar dem wirklich Frommen und Gerechten passiert es, selbstgerecht zu beten und das Gebot der Nächstenliebe zu übertreten, indem er sich über andere erhebt. Selbstgerechtigkeit heißt, so überzeugt zu sein, dass wir gut und richtig handeln, dass wir andere, die anders handeln, abwerten. Selbstgerechtigkeit teilt ein in „wir, die Guten“ und „die bösen anderen“ – das ist das Problem am Gedanken: „Gott sei Dank bin ich nicht so wie die!“