So viel geben Familien für Badespaß in Stadt aus

Das Aya-Bad an der Alpenstraße ist als erstes in die Schwimmsaison gestartet (18. April) und hat auch am längsten offen - wenn das Wetter passt, bis Anfang Oktober. Sowohl das Freibad Leopoldskron als auch Volksgarten und Alpenstraße haben täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet - bei Badewetter sogar bis 20 Uhr. Der Badesee Liefering wird von Anfang Mai bis Ende September bei Badewetter täglich von 9 bis 19 Uhr beaufsichtigt.