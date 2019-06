Schulferien rücken näher: Brettspiele gewinnen!

Erwachsenwerden im Wandel der Zeit: Heutzutage verbringen Kinder unter 14 Jahren 23 Stunden pro Woche mit Smartphone, Tablet und Co- die doppelte Dauer jener Zeit, in der sich Kinder mit ihren Eltern unterhalten! Natürlich wird das Handy in erster Linie zum Spielen herangezogen und immer seltener finden Spielenachmittage mit Freunden, Geschwistern oder Eltern statt, bei denen mit Karten- und Brettspielen fremde Welten entdeckt, motorische und soziale Kompetenzen geschult und die Fantasie angeregt werden. Wir wollen einen kleinen Beitrag zum gemeinsamen Spielen leisten und verlosen Brettspiele, die stundenlangen Spielspaß garantieren.