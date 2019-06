125 Menschen demonstrieren nackt gegen Zensur

Dass man in den sozialen Netzwerken keine Frauennippel zeigen darf, stößt schon seit einiger Zeit vielen Männern und Frauen sauer auf. (Wir erinnern uns an „FreeTheNipple“ und viele weitere Kampagnen dieser Art.) Nun organisierten die gemeinnützigen Organisationen „National Coalition Against Censorship“ sowie „Grab Them By The Ballot“ unter der Leitung von US-Künstler Spencer Tunick erneut einen Nacktprotest gegen diese - in ihren Augen - Ungerechtigkeit.