„Mit Geckos habe ich eine Seelenverwandtschaft“

Nicht alle Reptilien sind in Österreich von Natur aus heimisch, zahlreiche Exoten bewohnen aber Terrarieren in vielen Wohnungen in Wien. Von der Schlange über die Schildkröte bis hin zu Geckos und der Dornschwanzagame - die Tiere haben zahlreiche Liebhaber hierzulande. Manche von ihnen haben sich deren Aufzucht sogar zum Quasi-Beruf gemacht. City4U hat mit zwei Reptilienzüchtern über ihr ungewöhnliches Hobby gesprochen.