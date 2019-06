Ehrenzeichen für verdiente Persönlichkeiten

Es sei ihm eine besondere Freude, so der steirische Landeshauptmann, mit den Großen Goldenen Ehrenzeichen des Landes Steiermark mit dem Stern die höchste Auszeichnung, die das Land zu vergeben habe, an Bundesminister a.D. Gerald Klug zu verleihen. Mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen konnten heute weitere herausragende Persönlichkeiten für ihre Leistungen ausgezeichnet werden: Die ehemalige Rektorin der Kunstuniversität Graz, Elisabeth Freismuth, erhielt die Ehrung ebenso wie der kürzlich in den Ruhestand getretene langjährige ORF-Landesdirektor Gerhard Draxler sowie der Historiker Stefan Karner und der Unternehmer Hans Roth. „Ich gratuliere herzlich und freue mich über diese Feierstunde für Menschen, die in eindrucksvoller Weise für unser Land Steiermark gewirkt haben“, betonte Schützenhöfer. Stellvertretend für die ausgezeichneten Persönlichkeiten sprach Gerald Klug die Dankesworte.