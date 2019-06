Motorradfahrer starb bei Unfall am Filzensattel

Am Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, war ein 49-jähriger Motorradfahrer - seine Herkunft stand vorerst noch nicht fest - auf der Hochkönig Bundesstraße im Bereich Filzensattel von Saalfelden kommenden in Richtung Dienten unterwegs. In einer Linkskurve kam der Biker aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr geradeaus weiter einen Abhang hinunter. Er stürzte samt Motorrad in ein tiefergelegenes Bachbett und blieb dort regungslos liegen.