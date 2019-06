14-Jähriger auf Raub-Streifzug

Zur Festnahme kam es in der Nacht auf Sonntag nach einem Überfall in der Theatergasse: Laut Polizei hatten der Russe und ein unbekannter Mittäter einem Flachgauer (19) Schläge und Fußtritte gegen Kopf und Rücken verpasst. Dann raubten sie das Portemonnaie und flüchteten. Im Zuge der Fahndung schnappte die Polizei den Jugendlichen. Er wanderte in Haft.