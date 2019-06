Prohaska zu Klopp: „Keiner hat es mehr verdient“

Jürgen Klopp ist der strahlendste Stern am Trainer-Himmel. Ich kenne in meinem Umfeld niemanden, der ihn nicht mag. Für mich ist er der Roger Federer des Fußballs. Wie er in Interviews rüberkommt, ist sensationell, er ist sicher der größte Sympathieträger. Das unterscheidet ihn von anderen großen Trainern wie etwa Pep Guardiola, den ich auch schätze, aber er wirkt eben immer etwas verbissen.