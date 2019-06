Aurora: Mit Avantgarde-Pop gegen die Klimakrise

The Times They Are A Changin‘! Was Bob Dylan schon vor 55 Jahren besang, ist derzeit umweltpolitische Realität. Die EU-Wahl hat gezeigt, dass es nicht nur, aber vorwiegend in der Klimafrage eine eindeutige Generationskluft gibt. Während die älteren Semester sich großteils an alten Traditionen aufhängen und manche den vom Mensch gesteuerten Klimawandel, der wissenschaftlich längst erwiesen ist, gar leugnen, begehrt die jüngere Generation auf und versucht zwei vor Zwölf noch eine allerletzte Rettung in die Wege zu leiten. Das etablierte Großparteiensystem stürzt europaweit ab und wenn Greta Thunberg auf den Wiener Heldenplatz bittet, dann folgen ihr an einem Fenstertag 35.000 Menschen, um für eine Trendwende einzutreten. In prekären Zeiten wie diesen tut sich auch im Popsegment wieder einiges. Anstatt nur über Beziehungsprobleme, Outfitwahl und die nächste tolle Party zu referieren, zeigen so manche Künstlerinnen ein humanes Gewissen.