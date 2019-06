Mysteriöses Walsterben lässt Forscher rätseln

Viele Wale in geschwächtem Zustand

Nach Angaben der Biologen befinden sich viele Wale in einem geschwächten Zustand, der mit einer schlechteren Nahrungsversorgung in den arktischen Gewässern zusammenhängen könnte. Grauwale ernähren sich von Flohkrebsen und anderen kleinen Meerestieren. Die Wissenschaftler wollen unter anderem Auswirkungen der Meereserwärmung auf die Nahrungsversorgung prüfen. Grund für die letzte hohe Todeszahl 1999 und 2000 war der Nachrichtenagentur Reuters zufolge offenbar eine temporäre Ozeanerwärmung.