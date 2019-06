Lenker hatte Heroin und Alkohol intus

Am Sonntagabend wurde eine Streife der Autobahnpolizei durch den Anruf eines Zeugen zu einer Raststation bei Salzburg-Nord beordert. Dieser gab an, dass der Lenker eines weißen Kastenwagens zuvor entlang der A1 in Schlangenlinien gefahren sei und in weiterer Folge habe dieser das Fahrzeug an der Raststation geparkt.