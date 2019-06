Phil Collins: Neue Lebensgeister durch Musik

Im letzten Drittel geht es Schlag auf Schlag, niemanden hält es mehr auf den Sitzen. Begonnen wird die „Best-Of-Songreihe“ mit dem eindringlichen „In The Air Tonight“ und seinem programmatischen, unvergleichlichen Drum-Fill in der Songmitte, „You Can’t Hurry Love“ heizt mit seiner fröhlichen Ader noch ein letztes Mal so richtig ein, bevor mit „Dance Into The Light“ zumindest das Highlight fürs Publikum am Plan steht. So laut und euphorisch wie hier sollte es vorher und nachher nicht mehr werden. Bevor Collins schließlich zur Zugabe leitet, zeigt er mit dem Triple „Invisible Touch“, „Easy Lover“ und „Sussudio“ noch ein letztes Mal, welch enormes Songwriting-Talent ihm in die Wiege gelegt wurde. Der Konfettiregen am Ende hätte gar nicht sein müssen, den Collins hat mehrfach bewiesen, dass visuelle Spielereien bei ihm nicht nötig sind. Nur einen Fan-Wunsch hat sich nicht erfüllt: Genesis-Kollege Mike Rutherford kam während des Sets doch nicht auf die Bühne. Der lieferte mit Mike And The Mechanics im Vorfeld eine Stunde lang erfrischende Unterhaltung und setzte auf bekannte Hits wie „The Living Years“, „All I Need Is A Miracle“ oder „Word Of Mouth“. „Still Not Dead Yet“ als Tourmotto ist nach diesem Gig eine Untertreibung - vielmehr scheint sich Collins durch die Kraft der Musik und seiner unbändigen Freude dafür mit jedem Konzert schneller zu erholen…