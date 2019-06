Bergheim mit Brechstange zurück ins Glück

Nachdem Bergheim vor zwei Wochen den direkten Wiederaufstieg in die Salzburger Liga fixiert hatte, steht nun fest, dass die Flachgauer auch als 1. Landesliga-Champ in die nächsthöhere Spielklasse zurückkehren. Per klarem Heim-5:0 gegen Rivale Siezenheim schoss sich das Team von Coach Gierzinger zum Titel - eine Runde vorm Saisonfinish. „Wir wollten es erzwingen, das hat man von Beginn an gemerkt“, lobte Gierzinger die „Brechstangen-Mentalität“ seiner Meister-Elf.