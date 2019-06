Kein Grund für die Freileitung

In Kuchl ginge die zerstörerische Freileitung unterhalb von Hochreith mitten durch den Wirtschaftswald. Für die APG tut sich hier – aber auch in Adnet – noch ein weiteres Problem auf: Die Wegerechte, die der Verbund braucht, um seine Trasse zu erreichen, sind oft noch nicht geklärt: Darum hat die APG an mehreren Orten angegeben, per Seilbahn in den Wald zu fahren. Stefan Weiß, Bauer in Kuchl: „Es ist noch völlig unklar, ob die APG dafür auch andere Parzellen enteignen lassen kann, obwohl sie von der Leitung nicht unmittelbar betroffen sind.“