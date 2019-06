Auf den Spuren der Trapp-Familie

Und das „Sound of Music“-Musical, das nahezu acht Jahre lang ohne Unterbrechung am Salzburg Landestheater lief, war die erfolgreichste Produktion des Hauses aller Zeiten. „Lange Zeit war die ’Sound of Music’-Story ausgerechnet in Deutschland und Österreich nahezu unbekannt“, so Stefan Herzl: „Doch heute ist sie für viele Amerikaner und zunehmend auch Gäste aus Indien der Hauptgrund für einen Salzburg-Besuch.“