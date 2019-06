Seriendiebe horteten Brillen und Co. in Hotel

Volles Zimmer

Bei den durchgeführten Erhebungen wurde bekannt, dass die beiden Verdächtigen in einem Linzer Hotel in ihrem Zimmer Diebsbeute gelagert hatten. Es handelte sich dabei um Schuhe, T-Shirts, Parfums und Sonnenbrillen. Diese Waren konnten bereits einigen Anzeigen, welche am 28. Mai 2019 bei der Polizei erstattet wurden, zugeordnet und auch an die Geschädigten wieder ausgefolgt werden.