Wasser-Trick: „Machen Sie die Tür niemals auf!“

Die Tat geschah (wie bereits berichtet) Dienstagnacht am Bahnhofgürtel. Offenbar wussten die Täter über den 71-Jährigen, der in einer Parterrewohnung lebt, genau Bescheid. Dass er gebrechlich ist, selten ins Freie geht, sich die Lebensmittel zustellen lässt und nachts oft wach ist. Gegen 23.30 Uhr klingelte es an der Tür, eine „Frau mit langen, schwarzen Haaren“ bat um ein Glas Wasser. Der Pensionist holte ihr eines – der Beginn seines Albtraums. Zwei Männer stürmten in die Wohnung, drängten den hilflosen Grazer ins Schlafzimmer und hielten ihn fest. In der Zwischenzeit durchstöberten zwei Frauen alle Räume, raubten dem Mann 6000 Euro und damit alle seine Ersparnisse, die er in einer Lade versteckt hatte.