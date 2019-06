Alles möglich beim Teamherz

Am Ende des ersten Rose-Jahres, der zweiten vollen Saison als Stammkraft, schien ein Abgang unausweichlich. Doch das Talent verlängerte überraschend.Fokus Afrika-CupDie Chancen sollen nicht so schlecht stehen, dass der Mittelfeld-Ruhepol einen weiteren Herbst an der Salzach verbringt. Obwohl mit Bernede im Winter der logische Ersatzmann geholt wurde, Diadie „schon“ 23 Jahre alt, überreif für den oft erwähnten nächsten Schritt ist. Aber: „Wenn er geht, nur nach England, Deutschland“, erklärte ein Samassekou-Intimus der „Krone“. Angebote aus Frankreich, Türkei? „Weniger interessant!“ Diadie ist bewusst, dass er in Salzburg sechs fixe Partien Champions League-Partien hat, zudem lebt seine österreichische Freundin hier. Starke Argumente.