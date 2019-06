Astronomen entdecken „verbotenen Exoplanet“

Planeten haben in der Nähe ihres Zentralgestirns einiges auszuhalten, weshalb Wissenschaftler den Bereich, in dem ein Planet seiner Sonne so nah kommt, dass er weniger als zehn Tagen benötigt, um ihn zu umrunden - das Äquivalent eines Jahres auf der Erde - als „Neptun-Wüste“ bezeichnen. Der Name kommt daher, dass bislang zwar Planeten so groß wie der Gasriese Jupiter oder so klein wie der Mars in dieser geringen Entfernung entdeckt wurden, Planeten mittlerer Größe, wie der Neptun, jedoch nicht.